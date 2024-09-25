YDS 2 başvurusu ne zaman? YDS 2 başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 3 Kasım Pazar günü yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki, YDS 2 başvurusu ne zaman? YDS 2 başvurusu nasıl yapılır?

YDS 2 başvurusu ne zaman? YDS 2 başvurusu nasıl yapılır?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-YDS/2 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı için başvurular 17 Eylül’de başladı. Peki, YDS 2 başvurusu ne zaman? YDS 2 başvurusu nasıl yapılır? 

YDS NEDİR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan ve ÜDS, KPDS ve KPSS Yabancı Dil sınavlarının yerini alan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. YDS, yabancı dil bilgisini gramer, okuma, anlama ve kelime bilgisi açısından ölçen çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştirilir.

YDS/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yılın ikinci oturumu 3 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

YDS/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre YDS 2 sınavı başvuruları 17.09.2024-25.09.2024 tarihleri arasında alınacak.


Etiketler: #yds 2 #ne zaman

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