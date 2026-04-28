ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

28.04.2026 17:14:00
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Nisan'da uygulanan 2026-YDS/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek

"İŞLEMLER TAMAMLANDI"

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÖSYM, hafta sonu 4 sınav düzenleyecek Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu hafta sonu Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı olmak üzere dört ayrı sınav düzenleyecek.
ÖSYM duyurdu: 2026-TUS ve STS 1. dönem sonuçları erişime açıldı! Tıp dünyasında heyecanla beklenen 2026-TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Adaylar, kariyerlerini şekillendirecek puanlarına ve başarı sıralamalarına ÖSYM’nin internet adresi üzerinden ulaşabiliyor.
ÖSYM duyurdu: 2026 e-YDTS başvuruları başladı 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) için başvuru süreci başladı.