ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 5 Nisan'da uygulanan 2026-YDS/1'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek
"İŞLEMLER TAMAMLANDI"
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."