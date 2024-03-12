ÖSYM duyurdu... YÖKDİL sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat'ta gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:14
ÖSYM duyurdu... YÖKDİL sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.


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