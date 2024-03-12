ÖSYM duyurdu... YÖKDİL sonuçları açıklandı!
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonuçları ÖSYM üzerinden erişime açıldı. 25 Şubat'ta gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 25 Şubat'ta uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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