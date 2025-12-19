ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden yapacak!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2'nci Dönem) hafta sonu yapılacak.

Adalet Bakanlığı Sınavları, 8 il ve 10 sınav merkezinde 4 oturum şeklinde uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'nin uygulanacağı 1'inci oturumu, 20 Aralık Cumartesi tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. 65 sorunun yer alacağı sınav, 80 dakika sürecek. Sınav saat 11.35'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Adli Yargı Testi'nin uygulanacağı 2'nci oturumu, 20 Aralık Cumartesi 14.45'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacak. 35 sorunun yer alacağı sınav, 50 dakika sürecek. Sınav saat 15.35'te sona erecek.

Adli Yargı-Avukat Testi'nin uygulanacağı 3'üncü oturumu ise; 21 Aralık Pazar saat 10.15'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 10.00'da tamamlanacak. 35 sorunun yer alacağı sınav, 50 dakika sürecek. Sınav saat 11.05'te sona erecek.

İdari Yargı Testi'nin uygulanacağı 4'üncü oturum da; 21 Aralık Pazar saat 14.45'te başlayacak. Adayların, sınavın bu oturumu için sınav binalarına alınma işlemleri saat 14.30'da tamamlanacak. 35 sorunun yer alacağı sınav, 50 dakika sürecek. Sınav saat 15.35'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylara, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü oturumlarda 20 dakika ilave süre verilecek.

E-YDS 4 İLDE YAPILACAK

Elektronik Yabancı Dil Sınavı; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de elektronik sınav binalarında İngilizce olarak yapılacak. 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.45’te başlayacak sınavda adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 80 sorunun yer alacağı sınav, 180 dakika sürecek. Sınav saat 16.45’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

YAZILI SINAVDA 'EK SÜRE' HAKKI

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı da Ankara'da yapılacak. 21 Aralık Pazar günü saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacak. Sınav saat 11.35’te sona erecek. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

e-YDS sonuçları 20 Aralık’ta, Adalet Bakanlığı Sınavları'nın sonuçları 21 Ocak’ta, YDUS 2'nci Dönem sonuçları ise 29 Ocak’ta açıklanacak.

"8 BİN 448 KİŞİ G ÖREV YAPACAK"

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı Sınavlarının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testine 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 aday başvuru yaptı. 2025’in son Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 266, YDUS 2'nci Dönem’e 4 bin 522 aday başvurdu. e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için toplam 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı."