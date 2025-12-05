ÖSYM, hafta sonu 3 sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Cumartesi ve Pazar günü olmak üzere üç sınav birden gerçekleştirecek.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) 6 Aralık Cumartesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2025/İSG) ve Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY) 7 Aralık Pazar günü düzenlenecek.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı, 8 ilde 10 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 34 bina ve 632 salon kullanılacak. Cumartesi saat 10.15’te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 165 dakika sürecek sınav 13.00’da sona erecek.Sınavda adaylara, 42 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

İSG/2, 17 ilde 18 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 73 bina ve bin 409 salon kullanılacak. Pazar saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 75 dakika sürecek sınav, saat 11.30’da sona erecek. Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında (İş Yeri Hekimliği Testi, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi, Diğer Sağlık Personeli Testi) çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Kaymakamlık ve İSG Sınavlarının sonuçları 6 Ocak 2026’da açıklanacak.

ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak Cumhurbaşkanlığı Raportör Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-CBRY), Pazar günü Ankara’da iki oturum şeklinde yapılacak. Sınavın 1. oturumu, saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecek. Saat 12.30’da sona erecek ilk oturum Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında yapılacak. Sınavın 2. oturumu ise saat 14.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Saat 16.45’te sona erecek ikinci oturum Maliye ve İktisat alanlarında yapılacak. Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumunda saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

50 BİNİN ÜZERİNDE ADAY SINAVLARA KATILACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavlara ilişkin "Hafta sonu düzenlenecek sınavlara 50 bin 488 aday katılacak. Üç sınava toplam 192 engelli aday katılacak. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar İSG’de 20 dakika, Kaymakamlık Sınavı’nda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 385 aday bu haktan yararlandı. Sınavlarda toplam 6 bin 858 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" ifadelerini kullandı.