ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS ve e-YÖKDİL açıklaması!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) ilişkin başvuruların başladığını duyurdu. Aygün ayrıca, YÖKDİL sınavının 14 Mayıs Cumartesi günü ilk kez elektronik ortamda e-YÖKDİL olarak uygulanacağını açıkladı.

İHA
13 Mayıs 2022 Cuma, 13:19
ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS ve e-YÖKDİL açıklaması!
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ÖSYM Başkanı Aygün DGS başvurularının başladığını duyurdu.

Aygün; "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır" dedi.

E-YÖKDİL AÇIKLAMASI 

Aygün ayrıca e-YÖKDİL sınavına ilişkin olarak şunları söyledi: 

"2019 yılından itibaren basılı ortamda gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL’i, 14 Mayıs Cumartesi günü ilk kez elektronik ortamda e-YÖKDİL olarak uygulayacağız."

DGS BAŞVURUSU 

2022'de 100 soru şeklinde olacak sınav 135 dakikada tamamlanacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki linkten yapabilecek:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDGS%2F2022%2F1%2FBasvuruKayit


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