ÖSYM Başkanı Aygün'den DGS ve e-YÖKDİL açıklaması!

13 Mayıs 2022 Cuma, 13:19

ÖSYM Başkanı Aygün DGS başvurularının başladığını duyurdu.

Aygün; "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır" dedi.

E-YÖKDİL AÇIKLAMASI

Aygün ayrıca e-YÖKDİL sınavına ilişkin olarak şunları söyledi:

"2019 yılından itibaren basılı ortamda gerçekleştirdiğimiz YÖKDİL’i, 14 Mayıs Cumartesi günü ilk kez elektronik ortamda e-YÖKDİL olarak uygulayacağız."

DGS BAŞVURUSU

2022'de 100 soru şeklinde olacak sınav 135 dakikada tamamlanacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki linkten yapabilecek:

https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FDGS%2F2022%2F1%2FBasvuruKayit