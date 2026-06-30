ÖSYM takvimi duyurdu: 2026 KPSS Lisans başvuruları başlıyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları için adayların beklediği süreç resmen başlıyor. Kamuda kariyer hedefleyen yüz binlerce lisans mezunu adayın katılacağı sınavların başvuru işlemleri, elektronik ortamda ÖSYM platformları üzerinden yürütülecek.

2026 KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

2026-KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Temmuz 2026 günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle gerçekleştirebilecek.

Normal başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri 22-23 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Geç başvuru döneminde sınav ücreti, standart ücrete göre yüzde 50 zamlı olarak tahsil edilecek. A Grubu sınavlarına katılacak adayların ise aynı dönemde KPSS Lisans oturumuna da girmesi zorunlu tutuluyor; aksi halde A Grubu puanları hesaplanmayacak.

2026 KPSS LİSANS SINAV VE SONUÇ TARİHLERİ

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi 1. Gün Oturumu: 12 Eylül 2026

Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu: 13 Eylül 2026

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 7 Ekim 2026

ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM VE DHBT TAKVİMİ DE NETLEŞTİ

ÖSYM takvimine göre bir aday aynı dönemde Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavlarından yalnızca birine katılabilecek. Diğer öğrenim düzeylerindeki sınav takvimi ise şu şekilde planlandı:

2026 KPSS Ön Lisans: Başvurular 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak (Geç başvuru: 19-20 Ağustos). Sınav 4 Ekim 2026'da uygulanacak, sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak.

2026 KPSS Ortaöğretim: Başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek (Geç başvuru: 15-16 Eylül). Sınav 25 Ekim 2026'da, sonuçlar ise 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.

2026 KPSS DHBT: Başvurular 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav 1 Kasım 2026'da yapılacak, sonuçlar 25 Kasım 2026'da açıklanacak.