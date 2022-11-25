ÖSYM yayımladığı 2023 yılı sınav takvimini geri çekti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün yayınlanan '2023 Sınav Takvimi' duyurusu geri çekildi. 2023 seçimleriyle YKS sınavının çakıştığının görülmesi üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sınav takvimi üzerinde değişiklik yapılacağını belirtmişti.
Dün (24 Kasım) ÖSYM’den yapılan açıklamada, 2023-YKS otorumlarının 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurusu yapıldı. ÖSYM tarafından açıklanan bu tarihlerin daha önce işaret edilen seçim gününe denk gelmesi dikkat çekmişti.
'SEÇİM TARİHİ DEĞİŞİR Mİ?' SORUSUNA YANIT
2023 seçimiyle YKS sınavının çakıştığının fark edilmesi üzerine AKP Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulunmuştu.
Çelik, seçim takvimiyle ilgili, "Biz hiçbir öğrencimizin sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. ÖSYM çalışma yapıyor. Seçim takviminin değişmesine yönelik çalışma yok" demişti.
Çelik, "Seçim takvimi değişir mi?" sorusuna "Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" yanıtını vermişti.
ÖSYM'den konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.
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