ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
ÖSYM'nin açıkladığı "2023 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.
YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 16 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 11 Ağustos'ta duyurulacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 16 Nisan'da yapılacak, sonuçları ise 5 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 5 Eylül'de, 19 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 5 Aralık'ta ilan edilecek.
TR-YÖS TARİHLERİ BELLİ OLDU
Yükseköğretim Kurulunca, geçen yıl yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)" yapılmasına karar verilmişti. 2023 ÖSYM takviminde bu sınavın 29 Ocak'ta yapılacağı ve sonuçların 24 Şubat'ta açıklanacağı ilan edildi.
Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
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