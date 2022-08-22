'Ot biçme' bahanesi: AKP'li Üsküdar Belediyesi, polislerle Validebağ Korusu'na girdi

AKP'li Üsküdar Belediyesi ekipleri; Koruma Kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde 'ot biçme' gerekçesiyle, pazartesi sabah saatlerinde Validebağ Korusu'na girdi. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları baskına karşı direniyor. Sabah baskınına ilişkin, Validebağ Savunması'ndan da açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:30
'Ot biçme' bahanesi: AKP'li Üsküdar Belediyesi, polislerle Validebağ Korusu'na girdi
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Birinci derece doğal sit koruması altında olan İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu; AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin hedefinde olmaya devam ediyor. Koruma Kurulu'nun aleyhte kararına karşın; Üsküdar Belediyesi, pazartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıtalarla 'ot biçme' bahanesiyle Validebağ Korusu'na girdi.

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Otların temizliği yapılacağı iddia edilerek Validebağ Korusu'na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, koruya sahip çıkanlar halkın tepkisi ile karşılaştı. 

Bölge sakinleri ve çevre savunucuları baskına karşı direniyor. 

VALİDEBAĞ SAVUNMASI'NDAN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi ekiplerince yapılan sabah baskınının ardından; Validağ Savunması'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, hukuku yok sayan belediyenin korudan çıkması istendi.


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