'Ot biçme' bahanesi: AKP'li Üsküdar Belediyesi, polislerle Validebağ Korusu'na girdi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:30

Birinci derece doğal sit koruması altında olan İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu; AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin hedefinde olmaya devam ediyor. Koruma Kurulu'nun aleyhte kararına karşın; Üsküdar Belediyesi, pazartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıtalarla 'ot biçme' bahanesiyle Validebağ Korusu'na girdi.

ACİL DESTEK!?

Üsküdar Belediyesi yine hukuku yok sayarak #ValidebağKorusu'na saldırıyor. Geçen yılki uyarılara, Koruma Kurulunun aleyhte kararına karşın yine yüzlerce kişiyle Koru'yu işgal ederek ot biçmeye başladılar.#OtlarMikroekosisteminEvidir #ValidebağaDokunma pic.twitter.com/PYDs9v46G4 — Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) August 22, 2022

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Otların temizliği yapılacağı iddia edilerek Validebağ Korusu'na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, koruya sahip çıkanlar halkın tepkisi ile karşılaştı.

Bölge sakinleri ve çevre savunucuları baskına karşı direniyor.

Gözleri dönmüş sanki. Otsu bitkileri yok ettikleri gibi genç fidanları kökünden kesiyor, börtü böceği yuvasından ediyor, kirpiyi, kaplumbağayı yaralıyor, öldürüyorlar. Ayrıca bu sıcakta toprağı, nemini tutan örtüden mahrum bırakıyorlar.

YETER ?#ValidebağaDokunma pic.twitter.com/HK7nO4Ltee — Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) August 22, 2022

VALİDEBAĞ SAVUNMASI'NDAN AÇIKLAMA

Üsküdar Belediyesi ekiplerince yapılan sabah baskınının ardından; Validağ Savunması'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, hukuku yok sayan belediyenin korudan çıkması istendi.