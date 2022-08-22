'Ot biçme' bahanesi: AKP'li Üsküdar Belediyesi, polislerle Validebağ Korusu'na girdi
AKP'li Üsküdar Belediyesi ekipleri; Koruma Kurulu kararına rağmen polis ve zabıta eşliğinde 'ot biçme' gerekçesiyle, pazartesi sabah saatlerinde Validebağ Korusu'na girdi. Bölge sakinleri ve çevre savunucuları baskına karşı direniyor. Sabah baskınına ilişkin, Validebağ Savunması'ndan da açıklama geldi.
Birinci derece doğal sit koruması altında olan İstanbul Üsküdar'daki Validebağ Korusu; AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin hedefinde olmaya devam ediyor. Koruma Kurulu'nun aleyhte kararına karşın; Üsküdar Belediyesi, pazartesi günü sabah saatlerinde polis ve zabıtalarla 'ot biçme' bahanesiyle Validebağ Korusu'na girdi.
ACİL DESTEK!?— Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) August 22, 2022
Üsküdar Belediyesi yine hukuku yok sayarak #ValidebağKorusu'na saldırıyor. Geçen yılki uyarılara, Koruma Kurulunun aleyhte kararına karşın yine yüzlerce kişiyle Koru'yu işgal ederek ot biçmeye başladılar.#OtlarMikroekosisteminEvidir #ValidebağaDokunma pic.twitter.com/PYDs9v46G4
YURTTAŞLARDAN TEPKİ
Otların temizliği yapılacağı iddia edilerek Validebağ Korusu'na giren Üsküdar Belediyesi ekipleri, koruya sahip çıkanlar halkın tepkisi ile karşılaştı.
Bölge sakinleri ve çevre savunucuları baskına karşı direniyor.
Gözleri dönmüş sanki. Otsu bitkileri yok ettikleri gibi genç fidanları kökünden kesiyor, börtü böceği yuvasından ediyor, kirpiyi, kaplumbağayı yaralıyor, öldürüyorlar. Ayrıca bu sıcakta toprağı, nemini tutan örtüden mahrum bırakıyorlar.— Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) August 22, 2022
YETER ?#ValidebağaDokunma pic.twitter.com/HK7nO4Ltee
VALİDEBAĞ SAVUNMASI'NDAN AÇIKLAMA
Üsküdar Belediyesi ekiplerince yapılan sabah baskınının ardından; Validağ Savunması'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada, hukuku yok sayan belediyenin korudan çıkması istendi.
Suç işliyorsunuz @uskudarbld ve @hilmiturkmen34— Validebağ Savunması (@ValidebagSvnms) August 22, 2022
Otsu bitkiler #ValidebağKorusu'nun yaşam döngüsünde en önemli unsurlardan biri, bahçenizin çimleriymiş gibi biçemezsiniz !?
Bunu yapamayacağınıza dair Koruma Kurulu kararı var.@ibbzabita görevinizi yapın, engel olun. pic.twitter.com/MiEMCvGPaI
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