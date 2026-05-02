‘Ötanazi’ maddesi çekildi ama sahadaki politikaların değişmemesi eleştirilere neden oldu: AKP’nin siyasi manevra taktiği

İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu’nun 30 Nisan’da yaptığı toplantıda, büyük tepki çeken “ötanazi” ve üniversite yerleşkelerindeki sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin maddeler çekildi. Kurul toplantısında, bakımevlerindeki “hasta” ve “yasaklı ırk” köpeklerin ötanazi yoluyla öldürülmesini ve üniversite yerleşkelerindeki hayvanların toplanmasını öngören düzenlemeler gündemden çıkarıldı. Bu başlıkların yerine sahiplendirmeyi teşvik eden ve hayvan terkini önlemeyi amaçlayan yeni maddeler değerlendirilmeye alındı. Ancak hayvan hakları savunucuları, söz konusu değişikliğin kalıcı bir politika dönüşümü olmadığını ifade etti. Hayvanseverler, özellikle AKP iktidarının benzer süreçlerde “geri adım” hamlelerini taktik olarak kullandığını ifade etti.

TOPLAMA SÜRÜYOR

Beyoğlu Kent Konseyi’nden Taci Karan, kararın geri çekilmesine karşın sahada sokak hayvanlarının toplanmaya devam ettiğini söyledi. Karan, özellikle Beyoğlu başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde uzun süredir aynı bölgede yaşayan köpeklerin dahi alındığını belirtti. Karan, Kasımpaşa çevresinde doğup büyüyen ve insanlara alışkın bir köpeğin kısa süre önce toplatılmasını bu duruma örnek olarak göstererek “Biz önceki gün AFAD binası önünde toplanmışken köpeğimiz alındı ve götürüldü” diye ekledi. Karan, aynı sürecin Taksim, Tophane ve Cihangir gibi merkezi bölgelerle sınırlı kalmadığını İstanbul ve Türkiye genelinde de yaygın şekilde sürdüğünü aktardı.

Karara temkinli yaklaşılmasının daha uygun olacağına dikkat çeken Karan, “Bunu AKP iktidarının siyasi manevrası olarak görmek lazım. Genelde önce çok sert bir düzenleme ortaya koyuluyor, sonra bir kısmı geri çekiliyor” dedi. Karan, özellikle son dönemde yerel yönetimler üzerindeki baskının arttığını belirterek “Daha çok muhalif belediyeler hedefte” diye konuştu. Karan, sokaklardaki köpek sayısının azalırken barınaklardaki yoğunluğun arttığına vurgu yaparak bu durumun, toplama etkinliklerinin devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu belirtti.