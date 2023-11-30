Otel odasındaki asitli vahşette istenen ceza belli oldu

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:02

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:02

9 Mayıs 2022’de Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi’ndeki bir otelde meydana gelen olayda, 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan Özgür G. (44), hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen Özbekistan uyruklu Sojida Kalandarova (27) ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. (23) ile birlikte otele gitti.

İkili arasında kıskançlık ve aldatma iddiası yüzünden tartışma çıktı. Sojida Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Özgür G., olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Özgür G., öfkeyle lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü.

Özgür G., poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan iki kadının üzerine savurdu. Yaralanan iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda kendi yüzüne de asit gelen Özgür G. sağ gözünü kaybetti. Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Özgür G.’nin peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti.

“SADECE PORÇÖZ ATTIM”

Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Özgür G.’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Özgür G., ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SADECE 38 GÜN YAŞAYABİLDİ

Yaşanan asitli saldırıda yaralanan Sojida Kalandarova ve Sarvinoz K. ise, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sarvinoz K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bölümünde üçüncü derece yanıklar oluşan Sojida Kalandarova ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Denizli Cumhuriyet Savcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür G. hakkında ’kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 16 yıl, ’kasten yaralama’dan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis cezası talep edildi.