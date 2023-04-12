Kolombiya'da kadın hakları savunucusu asitli saldırıya uğradı
Kolombiya'da Plataforma Feminista Boyacense adlı bir kadın hakları STK'sı lideri Lilia Patricia Cardozo, parkta yürütüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından asitli saldırıya uğradı.
Kolombiya'da Plataforma Feminista Boyacense (Boyacense Feminist Platformu) adlı bir kadın hakları STK'sının Direktörü olan Lilia Patricia Cardozo, parkta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından saldırıya uğradı.
Saldırganın, Cardozo'nun yüzüne kimyasal madde fırlattığı bildirildi.
Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, kadın cinayeti suçlamasıyla karşı karşıya olan saldırganın kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.
STK sözcüsü Facebook'ta yaptığı açıklamada, halen tıbbi gözlem altında tutulan Cardozo'nun yüzünün sol kısmından yaralandığını belirtti.
Doktorlar, Cardozo'ya atılan kimyasal maddenin yüzü ve göğsü dahil olmak üzere vücudunun yüzde 4'ünü etkilediğini açıkladı.
GEÇEN YILDAN BU YANA ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR
Cardozo'nun, mağdurları istismarcıların elinden kurtarmak da dahil olmak üzere aile içi istismarı, cinsiyet şiddetini ve ayrımcılığı sona erdirmek için çalıştığı biliniyor.
Cardozo 2022'den bu yana ölüm tehditlerinin hedefi haline gelmiş, bu da ülkenin Ulusal Koruma Birimi'nin geçtiğimiz Eylül ayında kendisini korumak için bir güvenlik protokolünü onaylamasına yol açmıştı.
Boyacense Feminist Platformu, yerel yetkililerin güvenlik protokolünü çok yavaş devreye sokarak Cardozo'yu hedef haline getirmekle suçladı.
KOLOMBİYA'DA AKTİVİSTLER RİSK ALTINDA
Kolombiya'da kadınlar ve insan hakları savunucularının risk altında olduğu, Kolombiya Başsavcılığı'na göre 2022 yılında 614 kadın cinayeti vakasının rapor edildiği belirtiliyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, 2016 yılından bu yana ülkede 500'den fazla insan hakları aktivisti öldürüldü ve bu da ülkeyi insan hakları savunucuları için dünya çapında en ölümcül ülkelerden biri haline getirdi.
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