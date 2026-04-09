Otel odasındaki yangın itfaiye ve 112’yi alarma geçirdi

Olay, Bursa Osmangazi ilçesi Kayalı Sokak üzerinde bulunan bir otelde saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle odadaki perdenin yanmasıyla başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu otel yetkilileri ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi olaya müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.