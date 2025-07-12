Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay 6. Daire Başkanı'ndan Turizm Bakan Yardımcısına soruşturma izni verilmemesine tepki

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın altıncı gününde konuşan yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Kamu görevlilerinin birinci derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle 'Turizm Bakan Yardımcısı’na soruşturma izni istiyorum’ denildiği noktada Turizm Bakanlığı, ‘bunlar benim kıymetlilerim’ demeye getiriyor ve soruşturma izni vermiyor. Soruyorum, Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor?” dedi. Gençbay ailesinin avukatı Mehmet Eren Turan da “ urizm Bakanı’nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz, bu izni hangi gerekçelerle vermediğini anlatmasını talep ediyoruz huzurda. Kendisi seçilmiş değil, atanmış olduğu için de bunun önünde bir engel yoktur” talebinde bulundu.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce altıncı gününde devam ediyor. Adliyenin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılıyor.

İlk beş gün boyunca 32 sanığın tamamı dinlendi ve çapraz sorguları tamamlandı. Bugün duruşma müştekilerin beyanlarıyla başladı. Duruşmada yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Başkanı Abdurrahman Gençbay dinlendi. Gençbay, şunları söyledi:

"Beş gün boyunca duruşmayı izledim. Gördüğüm tablo zaten yüreğimiz yanmış ama daha da canımız acıdı. Biz buraya mahalle kavgası için gelmedik. Biz bize emanet edilen canlar için buraya geldik. Sanıklar, sanık müdafiileri ve müştekilerden bu anlayış doğrultusunda hareket etmelerini beklerdim. Otelde kalan misafirler, ev sahipleri tarafından uykularında katledildiler. Müşteki yakınlarının insani tepkilerine bile tahammül edemediler. Sanık yakınları ağza alınmayacak küfürler ettiler. Oysa bu insanları anlamaya çalışmak gerekiyor. Bakıyorum sanıkların tamamı kendilerini suçsuz görüyorlar, damat, kızlar sanki.

"EVLATLARIMIZ HİÇ TANIMADIĞI İNSANLAR İÇİN CANLARINDAN VAZGEÇTİ"

Benim oğlum ve oğlum gibi sevdiğim oğlumun çocukluk arkadaşı, bu iki çocuk hiç tanımadıkları insanlar için Emine Hanım sizin karşı odanızda yatıyorlardı. Onlar da sizin gibi çıktı odalarından. Benim evladımın odasında da sizin odanızda da duman bile yoktu. Odalarında kalsalar belki hiçbir şey olmayacaktı. Dışarı çıktılar evet ama çocukların haykırışlarını duyunca gözlerini karartmadan ateşin içine girdiler. Görenler anlatıyor, kendilerini parçalamışlar orada insanları kurtarmak için. Bu iki insan öyle soylu ruhlara sahipti işte. Bizim evlatlarımız hiç tanımadığı insanlar için canlarından vazgeçmişler. Benim oğlum intörn doktordu, 2 ay önce arkadaşları mezun oldu hepsinin mezuniyetini izledim kahrolarak.

Ben herhalde bunu yaşasam gidip otelin en üst katından kendimi atardım, gidip meyve yemezdim karşı otelde.

"BU KADAR ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ BİR AŞÇI YAMAĞINA BAĞLAMAKTAN ÇEKİNMİYOR"

Ben Halit Ergül’ü dinledikten sonra bu harami düzeni kuranın Halit Ergül olduğunu anladım. Ben hayatta böyle bir otel işletmesi görmedim. Genel müdür, ben genel müdürüm diyemiyor, ‘silah ruhsatı’ için diyor. Burada aynı zamanda organize bir vergi kaçakçılığı var. Buradan çıkınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na suç duyurusunda da bulunacağım. Herkes suçu birbirine atıyor. Bu kadar organize kötülüğü bir aşçı yamağına bağlamaktan çekinmiyor. Vicdanı bile sızlamıyor. Bunu heyetinizin takdirine bırakıyorum. Burada yargılanması gereken Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, valiler gibi bu olayın hesabını vermesi gereken çok isimler var.

Bu dava her yönüyle tarihe geçecek bir davadır. Bu dava cezasızlık algısının ortadan kaldırıldığı, yapanın yanına kar kalan anlayışın paramparça edildiği bir dava olacaktır. Bu yargılama sonunda verilecek karar hukuk tarihinde altın bir sayfa olarak geçecektir. Mahkeme dışı faktörlerin de yargılamayı engellememesi, yargılamanın önünü açması gerek. Dünyada kayıtlara geçmiş en büyük 6’ncı otel yangını. Burada otel sahipleri, belediye özel idare yetkilileri, özellikle Turizm Bakanlığı denetimden ve gözetimden sorumlular şüphelilerin başında gelmektedir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de aynı şekilde.

"TURİZM BAKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURAN BU KİŞİ NE YAPMAK İSTİYOR?"

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemine rağmen Turizm Bakanlığı yetkililerine soruşturma izni verilmedi. İtirazlara rağmen izin verilmedi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 12 Mayıs 2025 tarihinde Danıştay’ın 157’nci kuruluş yıl dönümünde 'Son dönemde milletimizi en fazla rahatsız eden cezasızlık algısının önüne geçecek kapsamlı düzenlemeleri kamuoyumuzla paylaştık. Şu konuda son derece kararlıyız. Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz' dedi. Daha geçen hafta Adalet Bakanı ‘kamu görevlileri dahil herkes denetime tabiidir’ dedi.

Kamu görevlilerinin birinci derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle 'Turizm Bakan Yardımcısı’na soruşturma izni istiyorum’ denildiği noktada Turizm Bakanlığı, ‘bunlar benim kıymetlilerim’ demeye getiriyor ve soruşturma izni vermiyor. Soruyorum, Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor? Mahkemenin yargılamasına gölge düşürecek her türlü baskı ve işlemlerden kaçınılması gerek.

"PARTNERLERDEN BİRİ İŞİNİ DOĞRU YAPSA BELKİ..."

Bu olayda herkes payına düşen doğrultuda ceza almalı. Partnerlerden biri işini doğru yapsa belki zincir kopacak ve bu facia yaşanmayacak. Bu yüzden organize kötülük diyorum ben. Üç perdeli bir tragedya bu. Burada ilk bölümde, bir bölümüne itfaiye aracı giremeyen bir binaya belediye birden fazla yangına uygunluk belgesi veriyor. Otelde afet yönetim planlamasının temel aşamaları bile bulunmuyor. Lüks otomobillerin çıkartılması için otoparkın kapıları sonuna kadar açılarak yangının hızlanmasına ve zehirli gazların otelin her yanını sarmasına neden oluyor. Otelin kibrit kutusu gibi olduğu itfaiye tarafından bilinmesine rağmen bitişikteki kafeye ‘yangına uygunluk’ raporu verilerek ikinci yangının çıkmasına sebep olunmuştur.

Otel işletmecilerinin kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına karar verdiği 10 dakikanın olduğu altın zaman bölümü var. Otel sahipleri, yakınları ve ayrıcalıklarının tahliyelerinin yapıldığı, hiçbirinin kılına zarar gelmeden kurtarıldığı, görsel ve işitsel tahliye uyarılarının çalıştırılması yerine bireysel kurtarılma eylemlerinin gerçekleştiğini görüyorum. Otelde bulunan uyarıların bilinçli olarak kapatıldığı görülmüştür. Yangın çıktığında 10 dakikalık altın zaman varken bütün bunların yapılmadığı, sesli panik uyarısıyla insanlar yangından haber edilebilecekken bunun yapılmadığı açıktır.

"TÜM VALİLER NEDEN BU SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLMEMİŞ?"

Yargı yolu kapatılan diğer kamu görevlisi olan şüphelilerle ilgili süreci takip ediyoruz. Bu otelin kuruluşundan bugüne kadar görev almış tüm valiler neden bu soruşturmaya dahil edilmemiş? İçişleri Bakanlığı, belediye görevlilerini soruştururken onları soruşturmamıştır. Biz valiler ile ilgili iddiamızın peşindeyiz ve İçişleri Bakanlığı’na müracaatımız devam etmektedir.

Bu oteli denetlemeyen, soruşturmayan Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında da soruşturma izni istenilmiş ama buna henüz bir yanıt verilmemiştir. Biz tüm bu isimlerin yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Bolu Belediyesi, itfaiye aracına uygun nitelikte uygun yol ve alan, yangına uygunlu belgesi vermesi aşamasında sorumluluğu kendisindedir. Bolu İl Özel İdaresi ve Valisi, yangın tedbirlerini denetlememiştir. Otelin kurulduğu tarihten bu yana tüm görev almış Valiler de sorumludur. Sonuç olarak yangına engel olmak için pek çok kamu kurumunun sorumluluğu olduğu açıktır. İdarenin varlık sebebi olan görevlerini yerine getirmemiş olmaması, geç yerine getirmiş olması cezai yaptırıma sebebiyet vermektedir.

"TURİZM BAKANI’NIN TUR ŞİRKETİ OLAN ETS, NEDEN DENETİM YAPSIN Kİ?"

Bu organize kötülük de belki de en büyük pay, oteli Avrupa kriterlerine uygun hale getirmemek. Bu olay sonrasında bana Marmaris’te bir otel sahibi yazdı, 'Benim oteli denetlemeye Turizm Bakanlığı gelmez, uğramaz bile. İngiliz tur şirketi gelir denetler ve yapmam gereken 13 maddeyi sıralar öyle misafirlerini getirir. Senin evladının yandığı otele müşterilerin yüzde 35’ini getiren ETS tur şirketidir. O yapmış mı hiç denetim?' diye sordu. Turizm Bakanı’nın tur şirketi olan ETS, neden denetim yapsın ki. Yüce mahkemeye burada çok büyük bir iş düşüyor, yükünüz çok ağır. Bolu’da hakimlerin olduğunu tüm dünyaya gösterin.''

AVUKAT TURAN: ''İZNİ HANGİ GEREKÇELERLE VERMEDİĞİNİ ANLATSIN''

Gençbay’ın acıklamalarını müştekiler alkışladı. Ardından Gençbay ailesinin avukatı Mehmet Eren Turan, özetle şunları söyledi:

"Ben bu oteli krematoryuma benzetiyorum. İçlerine ölülerin konulması gereken yere misafirler konuşmuştur haberleri olmadan. Turizm Bakanı soruşturma izni vermemiştir bakanlık yetkililerine. Turizm Bakanı’nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz, bu izni hangi gerekçelerle vermediğini anlatmasını talep ediyoruz huzurda. Kendisi seçilmiş değil, atanmış olduğu için de bunun önünde bir engel yoktur.

En kıdemsizinden en kıdemlisine kadar herkes tüm sorumluluğu otel sahibi Halit Ergül’e yüklemektedir. Ancak bu olayda herkesin kendi payına düşen sorumluluk vardır. Ölü sayısının artmasına neden olan şey yangın uyarı sisteminin kapatılmasıdır. Öte yandan, HTS kayıtları üzerinden telefon trafiği incelenince sanıklar Kadir Özdemir, İrfan Acar ve Ahmet Demir arasında White Fox’a verilecek yangın raporu hakkında konuştuklarını anlıyoruz. Sanık İrfan bizce hiç oraya gitmeden raporu düzenledi. Fikir ve eylem birliği içinde hareket eden tüm sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını talep ediyoruz."

BEŞ GÜN BOYUNCA 32 SANIK DİNLENDİ

İlk gün 15 saat süren duruşmada, tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, tutuksuz sanık FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi çalışanı Aleyna Beşinci ile tutuksuz sanık Ali Ağaoğlu, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, tutuklu sanık Bolu İl Özek İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Grand Kartal ve Gazelle Otel’in teknik personelleri tutuklu sanık Tahsin Pekcan, tutuklu sanık Hüseyin Özer ve tutuksuz sanık Bayram Ütkü dinlendi.

İkinci gün 12 saat süren duruşmada, tutuklu sanık Bolu İl Özel İdaresi Selen İlçe Özel İdare Müdürü ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, tutuklu sanık Grand Kartal’ın muhasebe elemanlarından Cemal Özer, tutuklu sanık Grand Kartal Otel’in muhasebe müdürü Kadir Özdemir, tutuksuz sanık LPG tesisatı incelemesi yapan Aygaz çalışanı Doğan Aydın, Aygaz A.Ş.’de teknik servisçi olarak çalışan tutuklu sanık Muharrem Şen, tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Gazelle Otel’de iş güvenliği uzmanı olarak çalışan tutuksuz sanıklardan Kübra Demir, tutuklu sanıklardan otel sahibi Halit Ergül’ün damadı ve aynı zamanda Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'ın savunması alındı.

Üçüncü gün ise 14 saat süren duruşmada da tutuksuz sanıklardan muhasebe müdürü yardımcısı Mehmet Salun, tutuklu sanıklardan Grand Kartal Otel’in müdürü Zeki Yılmaz, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün kızı ve otelin ortaklarından Ceyda Hacıbekiroğlu, tutuklu sanıklardan otelin yönetim kurulu üyesi ve otelin sahibi Halit Ergül'ün kızı Elif Aras, Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün eşi ve otelin ortaklarından olan Emine Murtezaoğlu Ergül ve Grand Kartal Otel’in aşçılarından tutuklu sanık Faysal Yaver dinlendi.

Dördüncü gün 13 saat süren duruşmada ise Grand Kartal Otel’in baş aşçısı hem müşteki hem de müşteki tutuksuz sanık olan Reşat Bölük, Grand Kartal Otel’in resepsiyonistlerinden tutuksuz sanık Yiğithan Burak Çetin, Tutuksuz sanıklardan Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve White Fox kafenin kiracısı İbrahim Polat, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili tutuksuz sanık İsmail Karagöz ve Grand Kartal Otel’in sahibi ve yönetim kurulu başkanı tutuklu sanık Halit Ergül olmak üzere toplam 29 sanık savunma yaptı.

Beşinci günde ise tutuksuz sanıklardan itfaiye eri İrfan Acar, tutuklu sanıklardan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve son olarak da tutuklu sanık Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener dinlendi.