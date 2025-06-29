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Otelde korkutan yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Otelde korkutan yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

29.06.2025 09:53:00
Güncellenme:
AA
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Otelde korkutan yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'da bir otelin de bulunduğu binada yangın çıktı. Müşterilerin uyuduğu sırada başlayan yangından 10 kişi etkilendi.

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki yangında dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edildi.

Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren otelin zemin katındaki emlak ofisinde çıkan yangın nedeniyle duman kısa sürede tüm binaya yayıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen sekiz kişiye ambulanslarda müdahale edildi, iki kişi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otelde kalan müşterilerin uyuduğu sırada başlayan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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