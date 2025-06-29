Otelde korkutan yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki
yangında dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edildi.
Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren
otelin zemin katındaki emlak ofisinde çıkan yangın nedeniyle duman kısa sürede
tüm binaya yayıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay
yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede
söndürüldü.
Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen sekiz kişiye
ambulanslarda müdahale edildi, iki kişi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otelde kalan müşterilerin uyuduğu sırada başlayan yangının
çıkış sebebi araştırılıyor.