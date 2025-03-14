Otelin 4. katından düşen temizlik işçisi kadın öldü!

Afyonkarahisar'da bir otelin 4. katından düşen temizlik işçisi kadın hayatını kaybetti.

Otelin 4. katından düşen temizlik işçisi kadın öldü!
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AA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 16:57

Dervişpaşa Mahallesi'nde bir otelin 4. katındaki penceresinde temizlik yapan A.G. (38) bastığı betonun kırılmasıyla sert zemine düştü.

Ağır yaralanan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #afyonkarahisar #temizlik işçisi #Otel

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