Otizm Farkındalık Günü'nde 'Renklerin Sessiz Dili: Sanat İyileştirir' sergisi açılacak

Yayınlanma: 31.03.2025 - 13:00

Güncelleme: 31.03.2025 - 13:00

Dernekten yapılan açıklamaya göre, serginin açılışında, Türkiye'nin "Beykoz'un Mozart'ı" ismiyle tanıdığı otizmli Yunus Yazar, piyano dinletisi sunacak.

Sergide, Gökçe'nin sanatla kendini ifade etme yolculuğunu anlatan 56 çalışması yer alacak.

Sanatın iyileştirici gücüne ve renklerin engelleri aşan evrensel diline dikkati çekmeyi hedefleyen sergi, otizmliler ile ailelerinin yaşadığı zorluklara ışık tutmayı ve bu bireylerin toplumdaki yerlerini pekiştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ODEDDER Başkanı Tolga Gökçe, şunları kaydetti:

"Otizmli bireylerin toplumda daha fazla görünür olmaları ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Sanat, otizmli bireylerin kendilerini ifade etmeleri için güçlü bir araçtır. Bu sergi, sadece Ceren gibi gençlerin sanatsal yeteneklerini sergilemesi değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık yaratma adına önemli bir adımdır. Bizler, ODEDDER olarak otizmli bireylerin daha bağımsız ve mutlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamak için her alanda çalışmaya devam edeceğiz."

Sergi, 8 Nisan'a kadar gezilebilecek.