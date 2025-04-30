Otizm spor merkezinde ihmal sonucu yaralama davası görüldü: Eğitmenlere iyi hal indirimi!

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:21

Otizmli bireyler Barış Gödekoğlu, Ahmet Sürücü ve Mustafa Recep Koç’un ailesi, çocuklarının Sarıyer’deki İstanbul Otizm ve Yaşam Kulübü Merkezi’nde eğitim aldıkları sırada yaralandıkları gerekçesiyle 2015 yılında şikâyetçi oldu.

Yedi yıl süren soruşturmanın ardından spor hocalığı yapan Mehmet Arif P., Muhsin Noyan K., Erbil Ç. ve Selçuk T. hakkında, “kendisini bedenen ve ruhen savunamayacak kişiye karşı ihmal suretiyle basit yaralama” suçlamasıyla dörder aydan birer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın karar duruşması İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen hafta görüldü. Sanık Mehmet Arif P., Muhsin Noyan K. ve Erbil Ç’nin cezalarında artırım yapılmasına karşın iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılırken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık Selçuk T. ise 3 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

ÜST MAHKEMEYE GİDECEKLER

Karar sonrası Cumhuriyet’e konuşan Barış Gödekoğlu’nun babası Ali Gödekoğlu, “Spor eğitimi veren ve birçoğu yatılı olan ve fahiş fiyatlar uygulayan merkezlerin açılış şartları ve çalışma şartları ile hiçbir düzenleme kural yok. Bu konuda denetleme yok. Bu yerlere bir yönetmelik, yasal kurallar getirilmeli. Bu spor otizm merkezleri genelde çaresiz insanları topluyor. Orada bir sömürü düzeni var” ifadelerini kullandı. Baba Gödekoğlu ayrıca dosyayı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.