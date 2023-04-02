‘Otizme Kırmızı Işık Yak’
Tohum Otizm Vakfı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel bir kampanya yürütüyor.
“Otizme Kırmızı Işık
Yak” kampanyası için
destek çağrısı yapan
vakıfın genel müdürü
Burçak Karakaya, “Vakfımızın 20. yılında
evde, okulda, işyerinde
ve toplumsal yaşamda
otizmli bireylerin söz
hakkı almasını ve
yaşamlarına ilişkin
tercihlerini ifade
etmelerini destekliyoruz.
Otizmi ve otizmli bireyleri
kabul etmemiz için
kırmızı rengi kullanmayı
sürdürüyoruz” dedi.
ERKEKLERDE YAYGIN
Vakıf yetkililerinin
verdikleri bilgilere göre,
erken tanı ve doğru
bir eğitim yöntemi ile
yoğun olarak eğitim
alan çocukların yaklaşık
yüzde 50’sinde otizmin
belirtileri kontrol
altına alınıp gelişim
sağlanabiliyor. Ancak
Türkiye’de 0-19 yaş grubu
arasındaki yaklaşık 575
bin otizmli çocuk ve
gencin sadece 41 bin
854’ü eğitim alabiliyor.
Dünyada otizmin görülme
sıklığı ise 44’te 1 olarak
biliniyor. Otizmin erkek
çocuklarındaki yaygınlığı,
kızlardan yaklaşık dört
kat fazla.
Dünya Otizm
Farkındalık Günü
nedeniyle bugün
Türkiye’deki ikonik
yapılar kırmızı ışıkla
aydınlatılacak, yurttaşlar
kırmızı giyecek ve
sosyal medyadan
#otizmekırmızıışıkyak
etiketi altında mesajlar
yayımlanacak.
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