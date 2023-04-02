‘Otizme Kırmızı Işık Yak’

Tohum Otizm Vakfı, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne özel bir kampanya yürütüyor.

Figen Atalay
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00
‘Otizme Kırmızı Işık Yak’
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“Otizme Kırmızı Işık Yak” kampanyası için destek çağrısı yapan vakıfın genel müdürü Burçak Karakaya, “Vakfımızın 20. yılında evde, okulda, işyerinde ve toplumsal yaşamda otizmli bireylerin söz hakkı almasını ve yaşamlarına ilişkin tercihlerini ifade etmelerini destekliyoruz. Otizmi ve otizmli bireyleri kabul etmemiz için kırmızı rengi kullanmayı sürdürüyoruz” dedi.

ERKEKLERDE YAYGIN

Vakıf yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınıp gelişim sağlanabiliyor. Ancak Türkiye’de 0-19 yaş grubu arasındaki yaklaşık 575 bin otizmli çocuk ve gencin sadece 41 bin 854’ü eğitim alabiliyor. Dünyada otizmin görülme sıklığı ise 44’te 1 olarak biliniyor. Otizmin erkek çocuklarındaki yaygınlığı, kızlardan yaklaşık dört kat fazla.

Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle bugün Türkiye’deki ikonik yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak, yurttaşlar kırmızı giyecek ve sosyal medyadan #otizmekırmızıışıkyak etiketi altında mesajlar yayımlanacak.


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