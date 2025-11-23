Otizmli çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde 21 Kasım'da yangın çıktı.

Yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sararken, alevler arasında kalan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7) ağır yaralandı. Yaralı çocuk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, binada bulunanlar da ekipler tarafından tahliye edildi.

Yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan Poyraz Efe Öztürk hayatını kaybetti. Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

VALİLİKTEN A ÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.