Otizmli çocuğun vücudunda 54 morluk tespit edildi: Öğretmeni açığa alındı!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:36

Güncelleme: 20.03.2025 - 14:36

Bursa'da İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çiftinin, 4 çocuğunun en küçükleri olan oğulları B.A.Ş., 11 yıl önce otizmli olarak dünyaya geldi.

Ailesi, yüzde 100 engelli olan çocuklarını, eğitim görmesi için özel eğitim ve uygulama okuluna yazdırdı. Çift, önceki gün okuldan gelen B.A.Ş.'nin yüzünde ve vücudunun birçok yerinde şiş ve morluklar görünce, hastaneye gidip darp raporu aldı.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Aile, çocuklarını, öğretmeni S.A.'nın dövdüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayetle, okul yönetiminin bilgi verdiği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmeli olarak çalışan sınıf öğretmeni S.A. hakkında idari soruşturma başlattı.

Öğrencisinin darp sonucu değil, düşme sonucu yaralandığını öne sürerek, “Öğrenciyi ben dövmedim. Bunlar sorunlu çocuklar. Kendini yere attı" diyen S.A. açığa alınırken, sözleşmesi de feshedildi.

OKULDAKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENECEK

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri darp iddiasının araştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Darp iddiasını araştırıyoruz. Dayak iddiasını kabul etmeyen öğretmen, öğrencinin düşerek bu duruma geldiğini söylüyor. Tanık olabilecek öğrencileri dinleyip, okul koridorlarındaki kamera görüntülerini izleyeceğiz. S.A. isimli öğretmeni ise iddialar ve öğrenci düşmüş olsa dahi, bize bilgi vermediği için açığa alıp, iş sözleşmesini iptal ettik” dedi.

Sınıf öğretmeni S.A.'nın ise kendisini arayan B.A.Ş. isimli otizmli öğrencinin ailesine, çocuklarını dövmediğini belirtip, kendi isteğiyle okuldan ayrıldığını söylediği öğrenildi.

ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA 54 MORLUK TESPİT EDİLDİ!

Çocuğunun yüzü, kafası, bacakları ve vücudunun birçok yerinde toplam 54 morluk tespit ettiklerini belirten Nizamettin Ş. ise öğretmenin yalan söylediğini öne sürerek, “Bunlar ancak darp sonucu olmuş olabilir. Olayın ardından eve gelen oğlumun yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkarttığımda, her yerinde morluk izleri oluşmuştu. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye darp raporu almaya gittiğimizde doktor da çok üzüldü. Yavrumuz 3 gündür çok acı çekiyor. Geceleri kusuyor. Bu olaydan dolayı kendisine psikolojik destek uygulanmasını istiyor ve bekliyorum. Benim çocuğum konuşamıyor. Günlerdir canı yandığı için ağlıyor. Öğretmeninden şikayetçiyim” diye konuştu.