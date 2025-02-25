Otizmli genç kız, açlıktan ve ihmalsizlikten öldü: 'Mumyalanmış gibi görünüyordu'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:41

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:41

ABD'de Teksas’ın Balch Springs kentinde 19 yaşındaki ağır otizmli ve konuşamayan Delilah Villegas, evinde aşırı derecede zayıflamış ve vücudu yatak yaralarıyla kaplanmış halde ölü bulundu.

Annesi Crystal Canales, olayla ilgili olarak ihmal suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 14 Şubat’ta Canales’in polisi arayarak kızının tepkisiz olduğunu bildirmesiyle ortaya çıktı. Polis ekipleri eve ulaştığında Villegas’ı beton zemin üzerinde cenin pozisyonunda yatarken buldu.

Yetkililere göre genç kız, aşırı derecede yetersiz beslenmiş ve vücudunda derin kesikler ve açık yaralar oluşmuştu. Polis sözcüsü Pedro Gonzalez, genç kızın “çürüyen uzuvlarının ve kemiklerinin ortaya çıktığını” belirtti.

Müdahale ekipleri, Villegas’ın aşırı derecede zayıf olduğu için 13 yaşında olabileceğini düşündü. Gonzalez, genç kızın uzun süre aynı pozisyonda kaldığını ve bu nedenle vücudunda ciddi yaralar oluştuğunu ifade etti. Villegas'ın vücudu o kadar kötü bir durumdaydı ki polisler, kalp masajı yapılmamasını tavsiye etti.

ANNESİ NEOSPORİN İLE TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Canales, polise verdiği ifadede kızının yaralarını Neosporin ile tedavi etmeye çalıştığını söyledi. Ayrıca, kızının ölümünden birkaç saat önce bir avuç Japon balığı krakeri yediğini iddia etti. Ancak adli tabipler, genç kızın ölüm katılığı nedeniyle 6 ila 24 saat önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yetkililer, Villegas’ın kesin ölüm sebebini henüz doğrulamadı ancak ağır ihmalin büyük rol oynadığı düşünülüyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayın “makul bir kişinin tıbbi yardım talep edeceği” bir durum olduğu vurgulandı.

ANNESİ TUTUKLANDI

Polis, 41 yaşındaki Crystal Canales’in engelli bir bireye ciddi bedensel zarar vermekle suçlandığını ve Cuma günü tutuklandığını açıkladı. Aynı evde yaşayan büyükannesi ve büyük amcasının ise soruşturma kapsamında olduğu ancak haklarında herhangi bir suçlama olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aile üyeleri, Villegas’ın şiddetli öfke nöbetleri geçirdiğini ve çevresine zarar verdiğini iddia etti. Polis kaynakları, daha önce genç kızın okul otobüsünde aile bireylerine vurduğu ve saldırgan davranışlar sergilediği vakaların kayıt altına alındığını belirtti. Annesi Canales, kızının bu nedenle tıbbi yardım almadığını öne sürdü.

Canales’i tanıyan tanıklar ve öğretmenleri, annenin kızına bakabilmek için evden nadiren çıktığını ve onunla yakından ilgilendiğini ifade etti. Polis kayıtlarına göre, 2021 yılında Villegas’ın sağlıklı olduğuna dair bir sağlık kontrolü yapıldığı ancak sonrasında genç kızın bakımsız bırakıldığı anlaşıldı.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.