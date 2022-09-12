Oto galeri dükkanında şüpheli ölüm

12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:47

Olay, Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

