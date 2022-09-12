Oto galeri dükkanında şüpheli ölüm

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, oto galeri dükkanında tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:47
Oto galeri dükkanında şüpheli ölüm
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Olay, Emek Mahallesi Ragıp Demirkol Bulvarı üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs tüfekle vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.


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