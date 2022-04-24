Oto galericinin 190 bin TL'sini 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırdı

24 Nisan 2022 Pazar, 12:55

Otomobili satmak için internete ilan veren 43 yaşındaki K.E. kendisini cep telefonuyla arayan A.G. ile 190 TL liraya anlaştı. A.G. daha sonra oto galerici 42 yaşındaki T.S.'yi arayarak otomobilin markasını ve modelini belirterek devir için fiyat istedi. T.S.'den de 190 bin TL fiyat alan A.G., başka bir ilde uzman çavuş olarak görev yaptığını ve aracı bir arkadaşının devredeceğini söyledi.

BASKINLA YAKALANDI

A.G., arkadaşı olarak tanıttığı otomobil sahibi K.E. ile oto galerici T.S.'yi buluşturdu. A.G., bu sırada cep telefonu ile görüştüğü T.S.'ye "190 bin lirayı benim hesabıma gönder. Otomobilin devrini yapacak" dedi. T.S. anlaştıkları 190 bin lirayı A.G.'nin banka hesabına gönderip, telefonu kapattı. K.E.'nin paranın kendisine gelmediğini ve A.G.'yi de tanımadığını söylemesi ile T.S. dolandırıldığını anladı. Şikayet ile harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri A.G.'nin evine baskın yaptı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen A.G. ifadesinde suçlamaları kabul etti. A.G. emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.