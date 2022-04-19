Üst sıralara çıkarma vaadiyle dolandırıcılık: 9 gözaltı
Afyonkarahisar'da, internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle ülke genelinde 5 bin 321 esnafı 1 milyon 271 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 9 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması kapsamında kentte 'çağrı merkezi' adıyla faaliyet gösteren iş yerini takibe aldı.
Ekipler, çağrı merkezinden telefonla aradıkları esnaftan internet arama motorunda üst sırada yer alma vaadiyle para talep eden şüphelileri tespit etti. Ülke genelinde 5 bin 321 esnafın toplam 1 milyon 271 bin lirasının dolandırıldığını belirleyen ekipler, kentte 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda; Ş.A., T.A., G.C., G.A., E.G., M.O., G.Y., K.A. ve A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 banka ile 3 ödeme kuruluşu hesabındaki paraya da el koyuldu. Soruşturma sürüyor.
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