Arabada cansız bedeni bulundu: Galerici gencin sır ölümü
Trabzon’un Of ilçesinde oto galericilik yapan bir kişi yol kenarına çektiği lüks otomobilinin içerisinde ölü olarak bulundu.
Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde lüks bir otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden çevredeki yurttaşlr durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ise lüks otomobilin içinde cansız bedeni bulunan kişinin Of ilçesinde kuyumcu ve oto galericilik yapan Abdullah Sakal olduğu tespit edildi. Genç galericinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Abdullah Sakal’ın içinde bulunduğu otomobilin arka camındaki kurşun izi araştırılıyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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