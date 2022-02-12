Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.

DHA
12 Şubat 2022 Cumartesi, 09:45
Kağıthane'de 3 arkadaş ofiste ölü bulundu
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İstanbul Kağıthane'de 2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi.  Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı.

Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.
 


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