Oto tamircisine aracında ateş açıldı: Yaşamını yitirdi

Gaziantep'te oto tamircisi Yusuf Yaylabaş (24) otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:17
Oto tamircisine aracında ateş açıldı: Yaşamını yitirdi
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Gaziantep İncilikaya Mahallesi'nde gece saatlerinde Yusuf Yaylabaş, evine giderken otomobiline kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Yusuf Yaylabaş'ın öldüğü tespit edildi.

Yaylabaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.


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