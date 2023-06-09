Oto yıkamacıyı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:34

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:34

Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında, 7 Haziran'da saat 02.00 sıralarında; Abdurrahim Bozboğa ile husumetli olduğu öğrenilen Alparslan Uzun arasında işyerinde tartışma çıktı.

KURTARILAMAMIŞTI

Tartışma sırasında Alparslan U. Abdurrahim Bozboğa’yı göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozboğa’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayın ardından iş yerinde incelemelerde bulundu. Bozboğa’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Alparslan Uzun ve yanındaki U.S, S.Y, Ö.S, ve Y.E.’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 kişiden Alparslan Uzun tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.