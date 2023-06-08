Büyükçekmece’de bir kadın evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu

İstanbul Büyükçekmece’de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2023 - 09:41
Büyükçekmece’de bir kadın evinin banyosunda boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
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İstanbul'da dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde yabancı uyruklu Mohri Ereshova (32) sitede eşi ve bir akrabası ile birlikte yaşıyordu. Eşi ve akrabası işe gittiklerinde bir süre sonra aradıklarında Ereshova’ya ulaşamadı.

İş çıkışı eve gelen eşi kapıyı çaldığında cevap gelmezken, adam evin penceresinden içeri girdi. Evi aradığında banyoya giren adam gördüğü manzara karşısında büyük bir şoke oldu. Eşi, Mohri Ereshova'yı boğazından bıçak darbesi almış şekilde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereshova’nin yakınları ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken kadının cansız bedeni ise adli tıp morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin konu ile ilgili soruşturması devam ediyor.


Büyükçekmece kadın cinayeti

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