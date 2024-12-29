Otobanda yolun karşısında geçmek istedi: TIR'ın altında kaldı

Bursa'da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen yurttaşa TIR çarptı. TIR'ın altında kalarak sürüklenen şahıs hayatını kaybetti.

Otobanda yolun karşısında geçmek istedi: TIR'ın altında kaldı
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İHA
Yayınlanma: 29.12.2024 - 00:47

Kaza, Bursa Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz belirlenemeyen şahsı, seyir halindeki 34 KVG 818 plakalı TIR çarparak altına aldı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Bursa #otoban

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