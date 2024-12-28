Beylikdüzü’nde feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 10:45

Güncelleme: 28.12.2024 - 10:45

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bu sabah saat 05.27 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; 34 KIR 606 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Çetin (28), yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun ortasında bulunan demir bariyere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sürücü Yusuf Çetin’in sıkıştığını tespit etti.

Çetin’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtaki diğer yolcular Yusuf Göçer (20) ile Miraç Şentürk (20) ise, yaralı olarak en yakın hastanelere sevk edildi.