Otobüs durağında bekleyen kadın av tüfeğiyle vuruldu!

Burdur'da otobüs durağında beklerken bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otobüs durağında bekleyen kadın av tüfeğiyle vuruldu!
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AA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 10:38

Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyen R.K'ye, şüpheli E.E. tarafından yolun karşısından av tüfeğiyle ateş edildi.

R.K'nin yaralandığı saldırı nedeniyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Hasar gören durakta inceleme yapan polis, kaçan E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #Burdur #Kadın #av tüfeği

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