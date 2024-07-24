Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Uşak'ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri öldü, biri ağır yaralandı.
Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayda ağır yaralanan M.Ş. ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ş. buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan M.Ş'nin, hayatını kaybeden Köseci'nin kendisini yaraladığını söylediği öne sürüldü. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, kırılmış bir av tüfeği ele geçirildi.
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