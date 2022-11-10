Otobüs ile çekicinin arasında kalarak yaşamını yitirdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arızalanınca emniyet şeridine çektiği otobüsünün motorunu kontrol eden Sadık Çalışkan’a çekici çarptı. Kazada, otobüs ile çekicinin arasında sıkışan Çalışkan, hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu OSB mevkisinde sabah saatlerinde Ankara yönüne giden İspanyol turistlerin bulunduğu 06 AT 5045 plakalı tur otobüsü arıza yapınca sürücü Sadık Çalışkan, aracını emniyet şeridine çekti.
Araçtan inip, otobüsün arkasına geçen Çalışkan, motor kapağını açıp arızanın kaynağını araştırmaya başladı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen Nezih Ö. yönetimindeki 41 DB 004 plakalı çekici, otobüse çarptı.
İki aracın arasına sıkışan Çalışkan hayatını kaybetti, Nezih Ö. ise yaralandı. Sadık Çalışkan’ın cenazesi, sağlık ekiplerince morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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