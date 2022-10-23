Kocaeli'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde TIR'a çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

İHA
23 Ekim 2022 Pazar, 10:58
Kocaeli'de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişi İzmit Bekirdere mevkiinde A.B. idaresindeki 74 AAS 297 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 04 AAH 827 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yurttaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alındı.

Olay yerindeki ilk tedavilerin ardından otomobilin sürücüsü A.B., yolcular M.S., M.Ö., Z.S. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde güvenli geçişlerin sağlanması adına trafik bir süreliğine tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü. 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 



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