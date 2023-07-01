Otobüs şoförü cinayetinde failin ağabeyi ve oğulları tutuklandı!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:15

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:17

Tokat’ta kent merkezindeki otogarda Kurban Bayramı'nın 2'nci günü bir cinayet yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, M.K.E. aralarında husumet bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında M.K.E.'nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi S.E. ile oğulları H.E. (17) ve A.E.'nin (16) de yanında olduğu tespit edildi.

Olayın detaylarını ortaya çıkaran polis, S.E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışta doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti. Şahin'i, M.K.E. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra ise oğlu H.E.'nin bıçakla sırtından yaraladığı ortaya çıktı. Şahin, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR!

Olay sonrası M.K.E., H. E. , A.E. ile S.E. otomobil ve motosikletle kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası S.E. ve A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.E. ile A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AZERBAYCAN'DA TIP OKUMUŞ

İki gün boyunca polis ekiplerinden gizlenen M.K.E.'nin oğlu H.E. ise, dün gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı. Olayın şüphelisi M.K.E.'nin ise yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yaşamını yitiren Şahin ise, 2 gün önce Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şahin'in 2022 yılında Azerbaycan'da tıp fakültesini bitirdiği, boş zamanlarında ise özel bir firmada bulunan akrabasının otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi.