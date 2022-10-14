Otobüs şoförünü bıçakla öldüren 17 yaşındaki zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı otobüs şoförünü bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki B.K. zanlı tutuklandı.

AA
14 Ekim 2022 Cuma, 14:45
Otobüs şoförünü bıçakla öldüren 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
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Şahinbey ilçesi 60. Yıl Mahallesi'ndeki otobüs durağında özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız'ı (34) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan B.K. (17), Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız ile B.K. arasında 13 Ekim Perşembe günü otobüs durağında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, B.K'nin bıçakladığı Yıldız kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.


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