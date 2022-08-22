Otobüs şoförü direksiyon başında mesaj yazarken görüntülendi
Ankara- Bartın seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün direksiyon başında cep telefonuyla sosyal medyaya girip, mesaj yazmaya çalıştığı görüldü.
Ankara'dan Bartın'a yolcu taşıyan otobüsün şoförünün araç seyir halindeyken cep telefonundan sosyal medyaya girip mesaj yazmaya çalıştı. Bu sırada şoförün direksiyon kontrolünü, kollarıyla sağlamaya çalıştığı görüldü.
Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
- İstanbulkart'ta yeni dönem: Son tarih verildi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Tanju Özcan'ın makam şoförü genel müdür olarak atandı
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- 'Bir Bakan milletine bunu nasıl yapar?!'
- Üç isim için harekete geçildi
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!