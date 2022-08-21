Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Kaza ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi de bölgeden geçtiği sırada yardım için kaza yerinde durdu. İHA muhabirleri Muhammed Abdülkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu kişilerin yardım çalışmaları sırada, geriden gelen 'Özel Diyarbakır Turizm' firmasına ait Abdülkadir Memiş yönetimindeki 33 SR 157 plakalı İstanbul'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs, zikzaklar çizerek devrildikten sonra yan yatıp kaymaya başladı.
Kazada sağlık personelleri Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden ile itfaiye erleri Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt ile İhlas Haber Ajansı muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen, Umut Yakup Tanrıöver ve Aziz Birdal, Yakup Birdal, Muhammet Erpek, Umut Erpek, Nuran Tanrıkulu, Melik Kaya ile Mehmet Özsoy yaşamını yitirdi. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ile jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralanan 31 kişi, Nizip ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.
Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GAZETECİ VE SAĞLIKÇILAR İÇİN TÖREN
Öte yandan 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaşamını yitirenler arasında bulunan acil tıp teknisyeni 2 çocuk annesi Tuba Uzdilli (38), ambulans sürücüsü 2 çocuk babası Abdullah Kütük (50), ambulans sürücüsü Halil Özden (33) ile İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver (28) için Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, belediye başkanları, ölenlerin yakınları, sağlık çalışanları ile çok sayıda kişi katıldı.
Video Haberler
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Civan Canova hayatını kaybetti
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- Aziz Sancar büyük bir keşfe daha imza attı
- Katliam gibi kazaların ardından uyardı
- Dev timsah öldürdüğü adamın cesedini taşıdı
- En çok duydukları ismi açıkladı
- Trabzonspor'a Antalya'da şok!