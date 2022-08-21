Gaziantep'te 15 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu süren Memiş, seyir sırasında 400-500 metre mesafede emniyet şeridindeki ekipleri gördüğünü belirterek, "Otoyolda kaza vardı, kalabalık bir ekip bulunuyordu. O sırada ne olduğunu anlayamadım. Bir anda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybettim. Toparlamak için manevra yapmaya başladım ama kurtaramadım ve otobüs devrildi. Daha sonra sürüklenmeye başladım, sonrasını hatırlamıyorum. Kazaya neden olduğum için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Otobüs şoförü Memiş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.