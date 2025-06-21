Otobüs şoföründen AKP'lileri kızdıracak 'akaryakıt zammı' tepkisi: 'O kadar petrol bulduk, benzin bulduk nerede bu?'

Motorin ve benzine peş peşe gelen zamlar, akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Özellikle büyükşehirlerde litre fiyatı 50 lirayı aşarak araç sahiplerini zora soktu.

Otobüs firmaları gider maliyetlerinin sürekli artmasından, vatandaş ise bilet fiyatlarının yüksekliğinden dert yandı. Öğrenciler yaz tatili ve bayramlarda zamanları gelen zamlara tepki gösterdi.

Ankara'da şehirler arası terminalde gelen zamlara tepki göstere bir otobüs şoförü, ''Masrafları görüyorsunuz. Ne yapabiliriz ki hayat mücadelesine devam ediyoruz. Ne kadar mazota zam gelirse şirketler de o kadar zam yapacak bilete. Bu da insanları engelleyecek. Seyahat etme hakkını kısıtlayacak. Allah devletimize zeval vermesin ama Allah insanlarımıza da yardımcısı olsun. Şimdi 2,5 lira zam geldi. 51-52 lira oldu litre fiyatı. Bu araç dolu gidip gelse bile zararda zaten. Akaryakıt fiyatları arttıkça bilet fiyatları da artacak. İnsanlara da yazık olacak'' derken, karayollarındaki radarlardan da dert yanarak, ''Bana verilen hız sınırı 80. Ben 78 ile ceza yedim" diye konuştu.

''O KADAR PETROL BULDUK, BENZİN BULDUK NEREDE BU?”

Bir başka otobüs şoför ise “O kadar petrol bulduk, benzin bulduk nerede bu? Niye kullanamıyoruz? Biz hep dışa bağımlı mı olacağız, dolara endeksli mi olacak bu iş? Otobüscülük, taşımacılık öldü. Firmalar zarar ediyor. Her gece firma yetkilileri, 'gece 00.00’dan önce deponuzu doldurun zam geliyor' diye mesaj atıyor. Savaş başladıktan sonra, bir haftadır böyle'' ifadelerini kullanırken, bir başka şoför ise ''Bu kadar maliyet müşteriyi de etkileyecek. Her şeyi etkiliyor zaten” dedi.

''BİLET FİYATLARINA ZAM GELMEZSE HERKES ARACINI ÇEKER, ÇALIŞTIRMAZ''

''Akaryakıt zamları bilet fiyatlarına da yansır mı'' sorusuna bir şoför, ''Zamlar bilet fiyatlarına yansımazsa sıkıntı. Herkes aracını çeker, çalıştırmaz. Vatandaş mecbur binecek. Gideceği yere neyle gidecek? Kendi aracıyla gitse daha çok masraf. Mazot 60 lirayı geçecek diyorlar. 60 lirayı geçerse arabaları çekeriz. Kimse işin içinden çıkamaz. Masraflar çok ağır. Şu anda Antalya’ya 30 bin lira masraf var. İstanbul’a daha fazla bir de otobanı var. Antalya’ya gidiş geliş 30 bin lira para toplamıyoruz'' yanıtını verdi.

Otobüs şoförleri giderlerden dert yanarken öğrenciler ise bilet fiyatlarının okul tatil dönemlerinde ve bayramlarda artmasından muzdarip. Hacettepe Üniversitesinde okuyan bir öğrenci, ''Bayram zamanlarında, yakın mesafelerde fahiş bilet fiyatları gerçekten hepimizi çok şaşırtıyor. Haksız kazanç sağlandığını düşünüyoruz açıkçası. Bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmalı diye düşünüyorum'' dedi.

''YAKIT PAHALI BİLİYORUM AMA...''

Bir başka öğrenci ise sürekli artan fiyatlardan memnun olmadığını belirterek, “Geçen seneye göre yine fiyatlar çok fazla. Bursa’ya gidiyorum. 740 lira geçen sene ise 450-500 liraya gidiyorduk'' diye konuştu. Bir başka öğrenci ise, ''Yakıt pahalı biliyorum ama bu fiyatlar bize çok aşırı yüksek geliyor açıkçası” dedi.