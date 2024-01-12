Otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest!

Bursa'da belediye otobüsü şoförü Mustafa Semiz'i darbeden 3 şüpheli serbest bırakıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:56
Otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest!
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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 M 00100 plakalı otobüsün şoförü Mustafa Semiz, hat güzergahındaki bir durağa park edilen hafif ticari araç nedeniyle durağa yanaşamadı.

Cadde üzerinde duran Mustafa Semiz, duraktaki aracın sürücüsü N.Ö. (29) ile yanındaki M.Ö. (50) ve A.Ö.'yü (25) yanlış park ettiklerini belirterek uyardı.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bunun üzerine tartışma çıktı. 3 şahıs, Semiz'e tekmeleyip yumrukladı. Şahıslar, yolcuların müdahalesi ile otobüsten indirilirken şoför polise ihbarda bulundu.

Şoföre saldırı güvenlik kamerasına yansırken 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin de Semiz'den şikayetçi olduğu öğrenilirken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Bursa otobüs otobüs şoförü şoför darp

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