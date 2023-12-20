Atatürk rölyefi tartışmalara yol açmıştı! Darphaneden '5 TL’lik madeni para' açıklaması

Cumhuriyetin 100. yılı için basılan 5 TL’lik madeni hatıra parası üzerindeki Atatürk rölyefi sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Darphane yetkilileri ise "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği" iddialarına yanıt verdi.

AA
Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:17
Atatürk rölyefi tartışmalara yol açmıştı! Darphaneden '5 TL’lik madeni para' açıklaması
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Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 liralar 31 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından tedavüle girdi.

Bir defaya mahsus 100 milyon adet basılan hatıra parasının üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

YETKİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Darphane yetkilileri, son günlerde sosyal medyada ve bazı basın-yayın organlarında yer alan "5 liralık hatıra paralardaki Atatürk rölyefinin benzemediği"ne ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı olarak para üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynanarak algı çalışmaları ve dezenformasyon yapılmaktadır. İddia ve yorumlar tamamen asılsız olup paylaşılan resim gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.


Atatürk darphane Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

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