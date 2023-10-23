Otobüs şoförüne saldırı: Defalarca yumrukladı!

Aydın'da belediye otobüsü şoförü Mürşit Şenocak, fazla yolcu alma nedeniyle tartıştığı kadın yolcunun yanındaki Mehmet Y.'nin saldırısına uğradı.

DHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 16:02
Abone Ol google-news

Aydın'ın Çine ilçesinde öğlen saatlerinde Efeler-Çine arasında yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförüyle bir kadın yolcu arasında, 'Fazla yolcu aldın' tartışması çıktı.

Çine'ye gitmek için otobüse binen yolcu, boş koltuk olmadığını ve ayakta gitmesi nedeniyle şoföre neden fazla yolcu aldığını sorup ayakta yolculuk yaptığı için elini kapıya çarptığı yüzüğünün zarar gördüğünü öne sürdü.

Şoför Mürşit Şenocak ise otobüsün 54 yolcu kapasiteli olmasına rağmen içerde 51 yolcu olduğunu bu nedenle 4 yolcu daha alabileceğini söyledi.

Bu sırada kadının yanındaki Mehmet Y., otobüs şoförü Şenocak'a saldırıp darbetti. Diğer yolcuların araya girmesiyle saldırgan otobüsten indirildi.

Şoför Şenocak ise polisi arayıp şikayetçi oldu. Olay otobüsün içindeki kameralara tarafından görüntülendi.


aydın otobüs şoförü otobüs darp

İlgili Haberler

Isparta'da otobüs şoförüne saldırı!

Isparta'da otobüs şoförüne saldırı!
Otobüs şoförüne biber gazıyla saldıran şahıs yakalandı: İfadesi ortaya çıktı

Otobüs şoförüne biber gazıyla saldıran şahıs yakalandı: İfadesi ortaya çıktı
Son dakika... 16 kişi hayatını kaybetmişti: Otobüs şoförünün cezası belli oldu

Son dakika... 16 kişi hayatını kaybetmişti: Otobüs şoförünün cezası belli oldu

En Çok Okunan Haberler