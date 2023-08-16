Isparta'da otobüs şoförüne saldırı!

Isparta’da bir kişi yolculuk sırasında özel halk otobüsü şoförüne saldırdı. Yolcunun şoföre yumruklu saldırıcı otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:12
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Çünür Mahallesi-TOKİ seferini yapan özel halk otobüsünde, 13 Ağustos günü otobüs şoförü Süleyman Alkaya, iddiaya göre inmek için düğmeye basıp, durakta inmeyen yolcuyla tartıştı.

Bu sırada ismi öğrenilemeyen yolcu halk otobüsü şoförü Süleyman Alkaya’ya yumruklu saldırıda bulundu. Alkaya’nın da saldırıya karşılık vermesi üzerine çıkan kavgayı otobüste bulunan yolcular ayırdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Olayın ardından şoföre saldıran şahıs otobüsten inerek uzaklaştı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

Özel halk otobüsü şoförüne yumruklu saldırı otobüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın şoförün yanına gelerek önce tartıştığı sonra fiziksel saldırıda bulunduğu görülüyor.


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