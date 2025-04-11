Otobüste 7 kilo esrarla yakalanan yolcu tutuklandı
Kocaeli'de jandarma ekiplerinin otobüste yaptığı aramada, bir yolcunun üzerinde ve valizinde 7 kilo kubar esrar ile 2 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. tutuklandı.
Kocaeli’de jandarmanın bir otobüste yaptığı aramada yolculardan M.Ö.’nün üstünden ve valizinde 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö., tutuklandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası ilçesi gişelerinde yaptığı uygulamada, bir otobüsü durdurdu.
Yapılan aramada, yolculardan M.Ö.’nün üstünde ve valizinde 7 kilo kubar esrar ile 2 sentetik hap ele geçirildi. M.Ö. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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