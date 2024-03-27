Tırla çarpışan otobüs refüje çıktı: 1’i ağır 15 yaralı

Düzce’de şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarpıp refüje girdi. Refüjün çamurlu olması sebebiyle çamura saplanan otobüs, karşı şeride geçmeden durdu. Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:50
Tırla çarpışan otobüs refüje çıktı: 1’i ağır 15 yaralı
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TEM Otoyolu Düzce Gişeler mevkiinde alınan bilgilere göre, İstanbul’dan aldığı yolcuları Ankara’ya götüren Ahmet I. idaresindeki Efe Turizm isimli Kocaeli firması, aynı istikamette seyir halinde olan M.Y. TIR'a arkadan çarpıp refüje çıktı. Refüjün çamurlu olması sebebiyle çamura batan otobüs, karşı şeride geçmeden durdu.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs muavini Ertuğrul P. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yolcular Hatice D., Belhude T., Engin Y., Özlem T., Mehmet C., Yusuf A., Abdullah S.M., Selma B., Esengül B., Esra A., Filiz Y., Haydar A., Ali K. ve Nuriye Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Murat Kılıç bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi alırken, yolun açılması için ekiplere talimat verdi.

Bölgeye çağrılan vinç otobüsü bulunduğu yerden çıkarttı. Karayolları ekiplerinin parçalanan bariyerleri kaldırmasının ardından trafik 1 saat içinde normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


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