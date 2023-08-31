Otobüste gizlice kadının fotoğrafını çeken şahıstan pişkin savunma
Ataşehir'de otobüste bir kadının fotoğraflarını çeken şüpheli, yolcular tarafından yakalandı. Yolcuların ve fotoğrafını çektiği kadınının tepkisiyle karşılaşan şüpheli "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" dedi.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 13 FY hat numaralı otobüste iddiaya göre bir şüpheli, otobüsteki kadının fotoğraflarını çekti. Şüpheli, yolcuların durumu fark etmesi üzerine yakalandı.
Otobüsteki yolcular ve fotoğrafı çekilen kadın şüpheliye bağırarak telefonunu almak istedi. "Fotoğrafları sileceğim özür diliyorum" diyen şüpheli ise cep telefonunu vermek istemedi.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli, "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" diye konuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.
O anlar otobüs yolcularının cep telefonu kamerasına yansıdı.
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