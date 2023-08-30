Yaşar Kemal'in oğlu Raşit Gökçeli son yolculuğuna uğurlandı

Nefes darlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yaşar Kemal'in oğlu Raşit Gökçeli, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 15:38
Yaşar Kemal'in oğlu Raşit Gökçeli son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Toros Yayınları'nın kurucusu ve Mimarlar Odası'nın eski yöneticilerinden, yayıncı ve mimar Raşit Gökçeli, nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşar Kemal ve eşi Tilda Kemal'in oğlu Raşit Gökçeli için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Raşit Gökçeli'nin oğlu Ali Gökçeli, Prof. Dr. İlber Ortaylı, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Gökçeli'nin cenazesi defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.


 
 


Player Alanı
Yaşar Kemal raşit gökçeli ilber ortaylı

İlgili Haberler

Raşit Gökçeli kimdir, nereli? Raşit Gökçeli kimin oğlu? Raşit Gökçeli öldü mü, neden öldü?

Raşit Gökçeli kimdir, nereli? Raşit Gökçeli kimin oğlu? Raşit Gökçeli öldü mü, neden öldü?
Yaşar Kemal'in manevi oğlu, yayıncı Raşit Gökçeli yaşamını yitirdi

Yaşar Kemal'in manevi oğlu, yayıncı Raşit Gökçeli yaşamını yitirdi
Yaşar Kemal’i sahnelemek...

Yaşar Kemal’i sahnelemek...

En Çok Okunan Haberler